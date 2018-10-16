Рынки акций Европы отошли от минимума 22 месяцев на фоне отчетов компаний

Европейские фондовые индексы повысились в начале торгов вторника благодаря росту защитных акций; в фокусе внимания рынка - сезон отчетности за третий квартал, по итогам которого компании, как ожидается, зафиксируют двузначный прирост прибыли.

Панъевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,3 процента к 11:05 МСК после падения до 22-месячного минимума в предыдущую сессию на фоне роста доходности гособлигаций США и геополитической напряженности.

В лидерах роста оказались акции защитных секторов, таких как сектор коммунальных услуг и телекоммуникационный сектора, при этом бумаги итальянской компании Enel подорожали на 3,6 процента, а немецкой Deutsche Telekom - на 0,9 процента.

Несмотря на подъем рынка, инвесторы продолжают проявлять некоторую осторожность. На прошлой неделе индекс STOXX понес сильнейшие недельные потери с февраля.

Акции Volvo упали на 5,9 процента после предупреждения шведской компании о том, что двигатели некоторых грузовых автомобилей, выпускаемых Volvo, могут превышать предельные значения выбросов.