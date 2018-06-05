Рынки акций Европы замедлили восстановление из-за финансового сектора

Двухдневное восстановление европейских фондовых рынков замедлилось во вторник, поскольку дефицит прогресса в торговых переговорах США и Китая и политическая напряженность в Италии сдерживают настроения инвесторов.

Рост технического сектора помог скомпенсировать потери. Финансовый сектор сдерживает рост индексов, при этом акции RBS потеряли в цене больше 3 процентов после того, как правительство еще больше сократило свою долю в британском банке.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 11.20 поднялся на 0,12 процента, в то время как британский FTSE потерял 0,13 процента, а немецкий DAX набрал 0,4 процента.

Акции итальянской Saipem, оказывающей услуги в нефтяном секторе, открылись повышением на 4,18 процента после того, как Morgan Stanley поднял рейтинг компании. На данный момент компания возглавляет список лидеров роста индекса STOXX 600.

В техническом секторе больше всего в процентном выражении поднялись акции голландского производителя чипов ASM International, прибавив 3,48 процента, благодаря оптимистичному заявлению Credit Suisse. Индекс технического сектора в целом поднялся на 0,95 процента, достигнув пика 17 лет.