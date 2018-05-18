Акции Европы готовятся завершить неделю в плюсе благодаря росту нефти и ослаблению евро

Европейские акции снизились в начале торгов пятницы, но готовились завершить в плюсе восьмую неделю кряду при поддержке ралли энергетического сектора и ослабления евро, перевесивших страхи инвесторов о политической неопределенности в Италии.

Акции Richemont подешевели на 7,1 процента после того, как производитель товаров класса люкс отчитался о чистой прибыли, не дотянувшей до прогнозов. Бумаги Ubisoft достигли рекордного пика после того, как крупнейший во Франции разработчик видеоигр отчитался о хороших годовых результатах.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 10.47 снизился на 0,3 процента, однако остался вблизи максимума более трех месяцев. С начала недели индекс прибавил 0,7 процента.

Британский FTSE снизился на 0,2 процента после достижения рекордного максимума на момент закрытия торгов в четверг.

Итальянский FTSE MIB потерял 0,5 процента, готовясь завершить снижением вторую неделю кряду из-за беспокойств инвесторов вокруг программы двух популистских партий страны, лидеры которых накануне договорились о создании коалиции.