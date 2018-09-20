США ищут альтернативные источники поставок нефти взамен Ирана

Администрация президента США Дональда Трампа работает над поиском альтернативных источников нефти для замены иранских ресурсов, в том числе и для стран-"союзников", пишет издание Financial Times (FT) со ссылкой на источник в Белом доме.

США, выйдя в мае из соглашения с Ираном о ядерной программе, восстанавливают санкции против страны, против энергетического сектора они вступят в силу в начале ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт нефти из Ирана до нуля. Согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА), в июле страна экспортировала 1,9 миллиона баррелей в сутки, что на 500 тысяч баррелей ниже уровня мая. Иран при этом последовательно выступает против наращивания добычи нефти другими странами для замещения ее "выбывающих" таким образом объемов.

Как отмечает FT в четверг, санкции против Ирана, действовавшие до заключения в 2015 году ядерного соглашения, подразумевали ограничения на импорт иранской нефти. Но ряд "союзников" США могли пользоваться послаблениями в санкционном режиме и продолжать закупки ресурсов из Ирана. В частности, речь идет о Южной Корее, Индии и Японии. При этом сейчас Вашингтон по мере усиления давления на Тегеран рекомендовал этим странам не ожидать новых послаблений, добавляет издание.

Индия, являющаяся одним из ключевых импортеров нефти из Ирана, уже ищет возможность диверсификации поставок и существенно сократила объем запланированных закупок топлива из Ирана в сентябре-октябре, по данным агентства Рейтер. Министерство энергетики Южной Кореи также приняло решение переключиться на поставки из Саудовской Аравии и Ирака.

Ранее в сентябре состоялся визит министра энергетики США Рика Перри в Москву и его встреча с российским коллегой Александром Новаком. По заявлению Новака, на встрече министры обсудили ситуацию на мировых энергорынках, работу российских и американских компаний в РФ и США, проекты в третьих странах, поднимался вопрос о создании инвестфонда РФ и США с участием РФПИ для реализации проектов в области энергетических технологий.

Позднее в Москве состоялась встреча Новака с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом Аль-Фалихом. Министры обсудили текущее состояние рынка, а также двухстороннюю кооперацию. Был отмечен хороший уровень динамики развития взаимодействия в энергетических и промышленных вопросах.