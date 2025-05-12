Последнее обновление: 12.05.2025 17:43

В Польше арестовали предпринимателей за нарушение санкций ЕС в отношении Беларуси

Три польских предпринимателя арестованы по запросу таможенного управления столичного Мазовецкого воеводства по обвинению в нарушении санкций ЕС против Беларуси. Об этом сообщает RMF24.

Арестованных обвиняют в незаконном импорте в Польшу березовой фанеры белорусского производства через Казахстан.

Название фирмы, которой руководили предприниматели, не сообщается.

Срок ареста - три месяца. Если суд признает их виновными в нарушении санкций Евросоюза, им грозят три года тюремного заключения и денежный штраф.



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