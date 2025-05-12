Беларусь и Оман создадут комитет по сотрудничеству и инвестициям

Постановлением Совмина № 251 от 7 мая 2025 года одобрен проект соглашения между правительством Беларуси и правительством Султаната Оман об учреждении совместного комитета по сотрудничеству и инвестициям в качестве основы для проведения переговоров.

Провести переговоры по соглашению поручено Министерству иностранных дел. Ведомству разрешено при необходимости вносить в документ изменения, не имеющие принципиального характера. При достижении договоренности в пределах одобренного проекта МИД уполномочен подписать его.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.