Рост ВВП Казахстана за январь-апрель составил 6%

За январь-апрель 2025 года рост ВВП Казахстана составил 6%. Об этом свидетельствуют предварительные данные Бюро национальной статистики.

Отмечается ускорение темпов развития в ключевых отраслях экономики: транспорте (22,4%), торговле (7%). Рост также зафиксирован в сельском хозяйстве (3,9%) и связи (2,6%), пресс-служба Министерства национальной экономики.

Рост в транспортной отрасли обеспечен за счет увеличения объемов услуг по перевозке грузов железнодорожным и трубопроводным транспортом, доли которых в общем объеме отрасли составили 20,5% и 19,6% соответственно. Высокая динамика зафиксирована в Туркестанской (21,8%), Жамбылской (11,2%) областях и области Абай (14,9%).

В строительной отрасли индекс физического объема работ составил 16,2%.

Сфера торговли продемонстрировала устойчивый рост — 7% против 6,3% в первом квартале. Показатель оптовой торговли увеличился до 7,4%, розничной — до 6,1%. Высокую динамику демонстрирует ряд регионов: Туркестанская область – 60,4% за счет предприятий, реализующих фрукты, овощи, фармацевтические товары; Акмолинская область – 44% благодаря предприятиям, реализующим зерно, семена и корма для животных; Шымкент – 19,8% за счет предприятий, реализующих дизельное топливо, фармацевтические товары, лом и отходы черных и цветных металлов.

В промышленности индекс производства достиг 6,4%. Рост отмечен в горнодобывающем секторе — 7,1%, в частности за счет увеличения добычи угля (11,2%). В обрабатывающей промышленности показатель составляет 7,2%, в том числе по производству продуктов питания (12%), табачных изделий (26,3%), химической продукции (11,2%) и машиностроению (11,2%).

Сельское хозяйство демонстрирует положительную динамику. Индекс валовой продукции за январь-апрель составил 3,9%.