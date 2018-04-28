Число буровых установок в США выросло за неделю - Baker Hughes

Число установок для бурения нефтяных скважин в США выросло на прошлой неделе, показали в пятницу данные нефтесервисной компании Baker Hughes.

За неделю к 27 апреля число установок увеличилось на 5 штук до 825.

Аналитики Simmons & Co немного повысили прогноз среднего числа установок для бурения нефти и газа в США до 1.015 штук в 2018 году и 1.130 в 2019 году. Предыдущий прогноз предполагал рост до 1.014 и 1.129 штук соответственно.

На сегодня число действующих установок для бурения нефтегазовых скважин в США в среднем составляет 977 штук по сравнению с 876 в 2017 году и 509 в 2016 году.

Число буровых является ранним индикатором объёма будущей добычи нефти в США.

В 2018 году добыча нефти в США составит 10,69 миллиона баррелей в сутки, прогнозирует Управление энергетической информации (EIA). Ведомство ожидает, что в следующем году объём производства сырья в США достигнет 11,44 миллиона баррелей в сутки.

По расчетам экспертов Cowen & Co, 58 из порядка 65 специализирующихся на разведке и добыче компаний, которые Cowen & Co мониторит, в среднем планируют увеличить капитальные затраты на 11 процентов в 2018 году по сравнению с предыдущим годом.

Фьючерсные контракты на североамериканский бенчмарк, нефть WTI, завершили пятничные торги вблизи отметки $68 за баррель.