Число нефтегазовых установок в мире растет 2-й месяц подряд

Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в июне увеличилось по итогам второго месяца подряд.

В среднем в минувшем месяце в мире работала 2152 установка против 2096 в мае, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. При этом июньский уровень оказался на 111 выше показателя за аналогичный месяц 2017 года.

В США количество установок в прошлом месяце выросло на 10 относительно мая и составило 1056, что является максимальным показателем с марта 2015 года. В Канаде их число увеличилось на 54 - до 137 буровых. Таким образом, на долю Северной Америки в настоящее время приходится 55,4% работающих в мире буровых против 53% годом ранее.

Количество установок в июне в Африке не изменилось относительно предшествующего месяца - 94 буровых. В Европе их число сократилось на 2 (до 78), на Ближнем Востоке - на 9 (до 392) и в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 3 (до 215). При этом в Латинской Америке показатель повысился на 6 и достиг 180.

Baker Hughes публикует данные о действующих буровых установках с 1944 года.