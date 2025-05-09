Китай потерял 21% экспорта в США, но сразу компенсировал его за счет Азии и ЕС

Экспорт Китая в апреле вырос больше, чем ожидалось, несмотря на резкое падение поставок в США на 21%. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным таможенной службы Китая, поставки в США упали на 21% по сравнению с прошлым годом после введения пошлин в начале апреля. Из-за зеркальных пошлин Китая на американские товары импорт из США уменьшился почти на 14%.

Однако китайским компаниям удалось компенсировать потери за счет роста продаж на других рынках: общий экспорт вырос на 8,1% - больше, чем ожидали экономисты, хотя и меньше, чем в марте (более 12%).

Поставки в Индию и 10 стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) выросли более чем на 20%, а экспорт в ЕС - на 8%. Импорт в целом снизился второй раз подряд - на 0,2%, что сформировало торговое сальдо в$96 млрд.

По мнению многих аналитиков, если пошлины не снизятся, торговля между двумя крупнейшими экономиками мира, которая в прошлом году достигла почти $690 млрд, постепенно разрушится. Это нанесет удар по целым отраслям и приведет к росту цен для бизнеса и потребителей.

В эти выходные должны состояться первые торговые переговоры между США и Китаем с тех пор, как Трамп вернулся к власти. Бизнес ожидает, что обе стороны смогут договориться о снижении пошлин.

Американскую делегацию возглавит министр финансов Скотт Бессент, который назвал текущие пошлины "неприемлемыми". Переговоры с китайской стороной, которую возглавляет вице-премьер Хэ Лифэн, начнутся в субботу.

Несмотря на жесткие позиции обеих сторон, администрация Трампа рассматривает возможность значительного снижения пошлин в рамках переговоров, чтобы снизить напряжение и ослабить уже ощутимое экономическое давление, сообщают осведомленные источники.

По их словам, США стремятся на первом этапе снизить пошлины до уровня ниже 60% - и считают, что Китай может ответить взаимно. Если за два дня переговоров будет достигнут прогресс, снижение пошлин могут ввести уже на следующей неделе.