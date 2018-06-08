Число нефтегазовых установок в США за май выросло на 35 - Baker Hughes

Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в США в мае 2018 года выросло на 35 относительно апреля и составило 1046 единиц, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. Такое количество является максимумом с марта 2015 года.

Месяцем ранее показатель превысил 1 тыс. впервые за три года. При этом в США продолжает увеличиваться число действующих буровых как на шельфе, так и на суше.

Между тем по миру в целом в минувшем месяце работали в среднем 2096 установок - на 9 больше, чем апреле (2087). При этом майский уровень оказался на 161 выше показателя за аналогичный месяц 2017 года. За пределами США и Канады количество буровых в эксплуатации снизилось с 978 в апреле до 967 в мае.

В Канаде число эксплуатируемых буровых сократилось на 15 - до 83. Таким образом, на долю Северной Америки в настоящее время приходится почти 54% работающих в мире буровых против 50,5% годом ранее.

Количество установок за минувший месяц в Африке не изменилось, составив 94 единицы, в Азиатско-Тихоокеанском регионе выросло на 9 (до 218), на Ближнем Востоке - на три (до 401). Между тем в Латинской Америке наблюдалось снижение на 15 (до 174), а в Европе - на 8 (до 80).

Среднемесячное число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2017 году увеличилось впервые за последние три года и составляло 2029. По итогам 2016 года был зафиксирован минимальный за 17 лет показатель - 1593 буровые. В 2015 году в мире насчитывалось 2337 установок, в то время как в 2014 году работало максимальное с 1985 года число установок - 3578.

Baker Hughes публикует данные о действующих буровых установках с 1944 года. Сначала компания собирала информацию только в США и Канаде, с 1975 года - по миру в целом.