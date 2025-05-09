Польша увеличила запасы золота до 509 тонн.

По словам главы Нацбанка страны Адама Глапиньского, по этому показателю Польша занимает двенадцатое место среди всех центральных банков мира.

В ходе пресс-конференции Адам Глапиньский подчеркнул, что крупные запасы золота повышают безопасность и надежность польской экономики.

«Это дает нам чувство безопасности. Это показывает престиж, но также стабильность польской экономики, ее богатство, платежеспособность польской экономики и то, что мы являемся полностью надежным и платежеспособным партнером в торговле, в любом обмене, сотрудничестве. Это — демонстрация нашей общей экономической стабильности и того, что в нашей экономике отсутствуют значительные дисбалансы и есть большие резервы», - сказал глава Нацбанка Польши.

Адам Глапиньский также сообщил, что золото составляет 22% всех резервов центрального банка Польши. Он добавил, что поставлена цель накопить пятую часть резервов в виде золота.