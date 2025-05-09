Последнее обновление: 09.05.2025 14:05

Польша увеличила запасы золота до 509 тонн

Польша увеличила запасы золота до 509 тонн.

По словам главы Нацбанка страны Адама Глапиньского, по этому показателю Польша занимает двенадцатое место среди всех центральных банков мира.

В ходе пресс-конференции Адам Глапиньский подчеркнул, что крупные запасы золота повышают безопасность и надежность польской экономики.

«Это дает нам чувство безопасности. Это показывает престиж, но также стабильность польской экономики, ее богатство, платежеспособность польской экономики и то, что мы являемся полностью надежным и платежеспособным партнером в торговле, в любом обмене, сотрудничестве. Это — демонстрация нашей общей экономической стабильности и того, что в нашей экономике отсутствуют значительные дисбалансы и есть большие резервы», - сказал глава Нацбанка Польши.

Адам Глапиньский также сообщил, что золото составляет 22% всех резервов центрального банка Польши. Он добавил, что поставлена цель накопить пятую часть резервов в виде золота.



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