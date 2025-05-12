Беларусь нацелилась организовать во Вьетнаме производство тракторов. Это следует из сообщения пресс-службы правительства Беларуси.

Согласно информации, сегодня премьер-министр Алесандр Турчин ознакомил генсека ЦК Компартии Вьетнама То Лам с продукцией МТЗ, а также модернизированной техникой производства МАЗ, «Гомсельмаша» и «МотоВелоЗавода».

За всю историю взаимодействия Минского тракторного завода с Вьетнамом в эту страну было поставлено 14 900 тракторов

«Сегодня прорабатывается вопрос о сборочном производстве во Вьетнаме. Планируется сборка тракторов BELARUS-451 мощностью 50 лошадиных сил для работы на рисовых полях с локализацией продукта не менее 45%. Возможна и дальнейшая реализация этой техники в Юго-Восточной Азии. Планируется производство не менее 1000 тракторов в год», - сообщила пресс-служба.