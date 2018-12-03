Последнее обновление: 03.12.2018 14:19

Число буровых установок в США увеличилось 5-й месяц подряд

Категории: США Нефть

Американские энергетические компании увеличили число нефтяных буровых установок в третий раз за четыре недели и пятый месяц подряд, несмотря на падение цен на нефть на прошлой неделе до минимумов с октября 2017 года.

За неделю, завершившуюся 30 ноября, число установок увеличилось на 2 до 887, показали опубликованные в пятницу данные нефтесервисной компании Baker Hughes.

За ноябрь число установок выросло на 12, как и в предыдущем месяце.

Число буровых, ранний индикатор объема будущей добычи в США, на данный момент выше прошлогоднего показателя в 749 установок, поскольку энергокомпании увеличили расходы для наращивания производства на фоне более высокого уровня цен на нефть.

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