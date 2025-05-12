Последнее обновление: 12.05.2025 17:43

США и Китай договорились снизить тарифы на 90 дней

США и Китай договорились о взаимном сокращении тарифов до 10%. Об этом говорится в совместном заявлении сторон по итогам двухдневных переговоров по вопросам экономики и торговли между США и Китаем в Женеве.

В частности, США сократят на 24% введенные в апреле дополнительные пошлины на товары из Китая "на первоначальный период в 90 дней", "сохранив при этом остальную ставку адвалорной пошлины в размере 10%".

Согласно коммюнике, Китай со своей стороны примет аналогичные меры.

Таким образом, США снизят пошлины на китайские товары со 145% до 30%, а Китай - со 125% до 10%.

Отметим, что консультации между сторонами были первыми с момента, когда президент США Дональд Трамп ввел высокие тарифы против китайского импорта, а Китай ответил тем же. Глава Белого дома установил пошлину на китайские товары в размере 145%, Пекин же ввел тариф 125%.

Торговая война между США и Китаем обрушила финансовые рынки и заставила экспертов опасаться глобальной рецессии.



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