Число буровых установок в США снизилось 3-ю неделю подряд -- Baker Hughes

Число нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе продолжило снижаться в условиях стагнации бурения новых скважин на крупнейшем сланцевом блоке страны – Permian – из-за недостаточно развитой инфраструктуры.

За неделю к 5 октября число установок уменьшилось на 2 до 861, показали опубликованные в пятницу данные нефтесервисной компании Baker Hughes.

Текущая череда снижения числа буровых в недельном выражении является самой продолжительной с октября прошлого года.

По оценке аналитиков Simmons & Co, число установок для бурения нефти и газа в США в среднем составит 1.031 в 2018 году, 1.092 в 2019 году и 1.227 в 2020 году.

Число буровых является ранним индикатором объёма будущей добычи нефти в США.

Производство нефти в США увеличится на 1,31 миллиона баррелей в сутки до 10,66 миллиона баррелей в сутки в 2018 году, говорится в ежемесячном обзоре Управления энергетической информации (EIA).

По расчётам экспертов Cowen & Co, специализирующиеся на разведке и добыче компании, которые Cowen & Co мониторит, в среднем планируют увеличить капитальные затраты на 18 процентов в 2018 году по сравнению с предыдущим годом.

Совокупный объём инвестиций оценивается на уровне $85,3 миллиарда в 2018 году по сравнению с $72,2 миллиарда в предыдущем году.

Утром понедельника фьючерсные контракты на бенчмарк на североамериканском рынке, нефть WTI, торгуются вблизи отметки $73,9 за баррель, теряя около 0,70 процента относительно уровня пятничного закрытия.