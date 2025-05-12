В Беларуси инфляция с начала года ускорилась до 3,8%

В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в апреле 2025 г. по сравнению с мартом 2025 г. составил 101%, с декабрем 2024 г. – 103,8%.

Как сообщает Белстат, в апреле 2025 г. рост цен по сравнению с апрелем 2024 года ускорился до 6,5%. За январь-апрель 2025 года потребительские цены в республике выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,8%.

Продовольственные товары в апреле 2025 г. подорожали по сравнению с мартом на 1,4%, с декабрем 2024 года – на 4,2%. При этом годовой рост цен в апреле ускорился до 8,3%. В январе-апреле текущего года цены на продтовары увеличились на 7,2% к уровню января-апреля 2024 года.

Непродовольственные товары в апреле 2025 года подорожали по сравнению с мартом на 0,7%, с декабрем 2024 года - на 2,2%. Годовой рост цен в апреле 2025 года составил 3,6%. За январь-апрель текущего года цены увеличились на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Цены на услуги в апреле 2025 года по сравнению с мартом подросли на 0,5%, с декабрем 2024 года их рост ускорился до 5,1%. Годовой рост цен на услуги в апреле 2025 года составил 7%. За январь-апрель текущего года цены на услуги выросли по сравнению с январем-апрелем 2024 года на 6,3%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в апреле 2025 г. по сравнению с мартом 2025 г. составил 100,8%, с декабрем 2024 г. – 103%.