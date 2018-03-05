Число буровых установок в США выросло на прошлой неделе - Baker Hughes

Число установок для бурения нефтяных скважин в США на прошлой неделе выросло шестую неделю подряд за счёт дорогой нефти.

За неделю к 2 марта число установок увеличилось на 1 штуку до 800 – максимального значения с апреля 2015 года, показали в пятницу данные нефтесервисной компании Baker Hughes.

Аналитики Simmons & Co лишь сохранили прогноз среднего числа установок для бурения нефти и газа на уровне 1.015 в 2018 году и 1.128 в 2019 году.

На сегодня число действующих установок для бурения нефтегазовых скважин в США в среднем составляет 955 штук.

Число буровых является ранним индикатором объёма будущей добычи нефти в США.

В своём февральском обзоре Управление энергетической информации (EIA) повысило среднегодовой прогноз прироста добычи нефти в США. Ведомство полагает, что производство сырья увеличится в 2018 году на 1,26 миллиона баррелей в сутки к 2017-му до 10,59 миллиона баррелей в сутки.

По расчётам экспертов Cowen & Co, 58 из порядка 65 специализирующихся на разведке и добыче компаний, которые Cowen & Co мониторит, в среднем планируют увеличить капитальные затраты на 11 процентов в 2018 году по сравнению с предыдущим годом.

Фьючерсные контракты на североамериканский маркерный сорт WTI в настоящий момент торгуются у отметки $61,50 за баррель, набирая около 0,41 процента относительно уровня пятничного закрытия.