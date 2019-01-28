Число буровых установок в США выросло впервые с начала 2019 года

Американские энергетические компании на прошлой неделе увеличили число нефтяных буровых установок впервые с начала года, однако по итогам января число установок снизилось максимально с апреля 2016 года.

За неделю, завершившуюся 25 января, число установок выросло на 10 до 862, показали опубликованные в пятницу данные нефтесервисной компании Baker Hughes.

Больше половины от общего числа буровых установок в США расположены в нефтяном бассейне Permian: число действующих там установок за прошлую неделю выросло на три до 484.

За январь число установок сократилось на 23 - максимально с апреля 2016 года.

В то же время число буровых, ранний индикатор объема будущей добычи в США, на данный момент все еще значительно выше прошлогоднего показателя в 759 установок, поскольку энергокомпании в 2018 году увеличили расходы для наращивания производства на фоне более высокого уровня цен на нефть.

Фьючерсы на американский сорт нефти WTI к 9.39 МСК понедельника снизились на 1,27 процента до $53,01.