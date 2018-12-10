Число буровых установок в США сократилось максимально с мая 2016 года - Baker Hughes

Американские энергетические компании сократили число нефтяных буровых установок максимально более чем за два года, несмотря на то, что США впервые в истории стали нетто-экспортером нефти на фоне рекордных объемов добычи.

За неделю, завершившуюся 7 декабря, число установок сократилось на 10, максимально с мая 2016 года, до 877, показали опубликованные в пятницу данные нефтесервисной компании Baker Hughes.

Объем экспорта нефти и нефтепродуктов США на прошлой неделе впервые превысил объем импорта, в то время как ОПЕК и партнеры организации в пятницу договорились сократить добычу для поддержки цен на фоне профицита сырья на рынке.

Число буровых, ранний индикатор объема будущей добычи в США, на данный момент выше прошлогоднего показателя в 751 установку, поскольку энергокомпании увеличили расходы для наращивания производства на фоне более высокого уровня цен на нефть.