Число буровых установок в США снизилось на прошлой неделе - Baker Hughes

Число установок для бурения нефтяных скважин в США снизилось на прошлой неделе, невзирая на дорогую нефть.

За неделю к 9 марта число установок уменьшилось на 4 штуки до 796, показали в пятницу данные нефтесервисной компании Baker Hughes.

В течение предыдущих шести недель число буровых стабильно росло.

На сегодня число действующих установок для бурения нефтегазовых скважин в США в среднем составляет 959 штук по сравнению с 876 в 2017 году.

Число буровых является ранним индикатором объема будущей добычи нефти в США.

В своем мартовском обзоре Управление энергетической информации (EIA) повысило прогноз нефтедобычи в США в 2018 году.

Ведомство ожидает, что объем производства сырья в США в среднем вырастет более чем на 120.000 баррелей в сутки до 11,17 миллиона баррелей в сутки к четвертому кварталу этого года. Предыдущий прогноз предполагал рост до 11,04 миллиона баррелей в сутки.

По расчетам экспертов Cowen & Co, 58 из порядка 65 специализирующихся на разведке и добыче компаний, которые Cowen & Co мониторит, в среднем планируют увеличить капитальные затраты на 11 процентов в 2018 году по сравнению с предыдущим годом.

Фьючерсные контракты на североамериканский маркерный сорт WTI в настоящий момент торгуются у отметки $61,97 за баррель, теряя около 0,11 процента относительно уровня пятничного закрытия.