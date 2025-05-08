Европарламент одобрил правила по защите ЕС от рисков иностранных инвестиций

Европарламент (ЕП) принял в четверг пересмотренные правила по предотвращению рисков для безопасности от иностранных инвестиций. О этом сообщила пресс-служба Европарламента.

Предложение было принято 378 голосами "за", 173 - "против" при 24 воздержавшихся.

"Согласно новым правилам, такие секторы, как медиа-услуги, критическое сырье и транспортная инфраструктура, будут подлежать обязательной проверке государствами-членами с целью выявления и устранения рисков для безопасности или общественного порядка, связанных с иностранными инвестициями", - говорится в коммюнике Европарламента.

В документе поясняется, что "процедуры национальных механизмов проверки будут гармонизированы, и Еврокомиссия будет иметь право вмешиваться по собственной инициативе или в случае разногласий между государствами-членами относительно потенциальных рисков для безопасности или общественного порядка, исходящих от конкретных иностранных инвестиций".

"В настоящее время система проверки иностранных инвестиций ЕС фрагментирована, обходится инвесторам дорого и недостаточно эффективна для снижения рисков. Оставление крупных промышленных предприятий, энергетических сетей и медиагигантов открытыми для иностранных поглощений - будь то Китай, США или кто-то еще - в итоге ставит нашу безопасность и экономический суверенитет под угрозу", - заявил евродепутат от Франции Рафаэль Глюксман.

По его словам, "процедуры проверки теперь будут упрощены во всех государствах-членах, сохраняя единый рынок открытым и привлекательным, а также защищая наши отрасли, оберегая ключевые секторы и позволяя нашим стратегическим отраслям стать более конкурентоспособными.

Нынешняя система проверки прямых иностранных инвестиций вступила в силу 11 октября 2020 года. Она дает ответы на растущую обеспокоенность в отношении определенных иностранных инвесторов, стремящихся получить контроль над фирмами ЕС, связанными с критически важными технологиями, инфраструктурами или ресурсами или владеющими конфиденциальной информацией, и чья деятельность имеет решающее значение для безопасности или общественного порядка на уровне ЕС, напоминают в Брюсселе.

Еврокомиссия представила новое предложение о проверке иностранных инвестиционных проектов в ЕС в январе 2024 года.