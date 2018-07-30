Власти РБ узаконили штрафы за распространение запрещенной информации в сети

С 1 декабря 2018 года юридические лица за распространение запрещенной информации в интернете будут наказываться штрафом в размере до 200 базовых величин, следует из принятого закона о внесение поправок в КоАП и ПиКоАП РБ.

Для владельца интернет-ресурса, не зарегистрированного в качестве сетевого издания, распространение запрещенной информации обойдется в 20 базовых величин для физического лица и до 100 базовых величин для юридического.

Это же деяние для владельца интернет-ресурса, зарегистрированного в качестве СМИ, будет стоить дороже - до 200 базовых величин.

Новым законом также вводится административная ответственность для юридических лиц за нарушение порядка проведения массовых мероприятий и за публичные призывы к их организации или проведению - от 20 до 100 базовых величин. За повторное в течение года нарушение придется заплатить от 20 до 200 БВ.