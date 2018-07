Акции Китая, Гонконга в минусе на фоне снижения юаня

Китайские акции отдали набранное ранее преимущество, завершив торги среды снижением на фоне падения бумаг девелоперов и авиаперевозчиков из-за ослабления юаня.

Индекс крупнейших компаний, зарегистрированных на бирже в Шанхае и Шеньчжэне, CSI300 опустился на 0,5 процента до 3.431,32 пункта, индекс Shanghai Composite - на 0,4 процента до 2.787,26 пункта.

Юань в среду достиг двухнедельного минимума, пробив ключевой уровень в 6,7 к растущему доллару.

Сектор недвижимости, зависимый от зарубежного интереса к активам в юанях, сбавил более 2 процентов, акции авиакомпаний, обремененных крупными долгами в долларах, также подешевели.

Финансовый субиндекс CSI300 снизился на 0,53 процента, потребительский сектор - на 0,82 процента, индекс недвижимости - на 2,08 процента, в то время как субиндекс здравоохранения прибавил 0,18 процента.

Индекс Шэньчжэня потерял 0,75 процента, индекс ChiNext Composite, отслеживающий динамику акций стартапов, сбавил 0,85 процента.

Максимальный рост в процентном отношении среди компонентов Shanghai Composite показали бумаги Huafang Co Ltd, Founder Technology Group Co Ltd и Zhenhai Petrochemical Engineering Co Ltd, которые подорожали примерно на 10 процентов.

В лидерах снижения оказались акции Henan Oriental Silver Star Investment Co Ltd, Veken Technology Co Ltd и Shenma Industry Co Ltd, подешевевшие на 7,54-10,00 процента.

Акции Гонконга также снизились, поскольку ослабление юаня ударило по аппетиту к риску.

Индекс Hang Seng сбавил 0,2 процента до 28.117,42 пункта, индекс China Enterprises - 0,1 процента до 10.578,46 пункта.