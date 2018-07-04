Акции Китая, Гонконга снизились на фоне усиления торгового спора США и КНР

Китайские акции снизились в среду, в то время как юань резко вырос к доллару, день спустя после того, как центробанк страны заверил рынки, что будет обеспечивать стабильность валюты на фоне усиления опасений о торговле.

Нацвалюта и фондовые рынки Китая остаются волатильными в ожидании введения США пошлин на импорт китайских товаров стоимостью $34 миллиарда, которые должны вступить в силу 6 июля.

Осведомленный источник сообщил Рейтер в среду, что торговые пошлины Китая на американскую продукцию стоимостью $34 миллиарда также вступят в силу начиная с полуночи 6 июля по пекинскому времени.

Центральный банк Китая во вторник попытался успокоить финансовые рынки, после того как юань пробил психологически важную отметку 6,7 к доллару, достигнув минимума почти за год на фоне усиления тревоги по поводу торговых трений между КНР и США.

К 11:48 среды юань торговался без резких колебаний к доллару после подъема на 0,5 процента в ходе сессии.

Основные индексы Китая тем не менее завершили торги среды на отрицательной территории.

Индекс крупнейших компаний, зарегистрированных на бирже в Шанхае и Шэньчжэне, CSI300 опустился на 1,3 процента до 3.364,91 пункта, индекс Shanghai Composite - на 0,94 процента до 2.760,58 пункта.

Индекс, отслеживающий динамику 50 крупнейших “голубых фишек” в Шанхае, потерял около 1 процента, опустившись до минимума почти 14 месяцев.

Акции Гонконга снизились вслед за китайскими рынками.