Китайский фондовый рынок вырос вслед за акциями инфраструктурных и коммунальных предприятий

Китайские фондовые индексы завершили торги среды в плюсе благодаря росту акций инфраструктурных и коммунальных предприятий.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, поднялся на 0,6 процента до 3.118,25 пункта. Столько же прибавил индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite, закрывшийся на отметке 2.561,61 пункта.

Большинство отраслевых индексов укрепили позиции во главе с акциями компаний сектора инфраструктуры и коммунального хозяйства.

В то же время бумаги сектора здравоохранения продолжают нести потери - соответствующий индекс упал на 2,1 процента до 13-месячного минимума.

Биржи Гонконга закрыты в среду в связи с праздником.