Последнее обновление: 17.10.2018 15:49

Китайский фондовый рынок вырос вслед за акциями инфраструктурных и коммунальных предприятий

Китайские фондовые индексы завершили торги среды в плюсе благодаря росту акций инфраструктурных и коммунальных предприятий.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, поднялся на 0,6 процента до 3.118,25 пункта. Столько же прибавил индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite, закрывшийся на отметке 2.561,61 пункта.

Большинство отраслевых индексов укрепили позиции во главе с акциями компаний сектора инфраструктуры и коммунального хозяйства.

В то же время бумаги сектора здравоохранения продолжают нести потери - соответствующий индекс упал на 2,1 процента до 13-месячного минимума.

Биржи Гонконга закрыты в среду в связи с праздником.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Сентябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Октябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование