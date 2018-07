Фондовые рынки Китая и Гонконга снизились вслед за акциями авиакомпаний на фоне ослабления юаня

Китайский фондовый рынок в четверг снизился вслед за акциями авиакомпаний на фоне падения юаня до годового минимума к доллару после новостей о планах Пекина расширить меры монетарного стимулирования.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, опустился на 0,1 процента до 3.428,34 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite потерял 0,5 процента и закрылся на отметке 2.772,55 пункта.

Народный банк Китая планирует ввести стимулы, которые повысят ликвидность коммерческих банков, позволяя им увеличить кредитование и объем инвестиций в облигации, выпускаемые корпорациями и другими структурами, сообщил Рейтер осведомленный источник в среду.

Оптимизм в отношении положительного влияния этих мер нивелировали опасения по поводу продолжающегося обесценивания юаня, так как ожидаемое смягчение денежно-кредитной политики может подтолкнуть вниз ставки денежного рынка КНР, повышая привлекательность долларовых активов.

Акции авиаперевозчиков, включая China Southern, China Eastern и Air China, подешевели на фоне ослабления юаня.

Наибольший процентный рост в индексе Shanghai Composite показали акции Weifang Yaxing Chemical Co Ltd, которые подорожали на 10,1 процента, а также Jiangsu Yulong Steel Pipe Co Ltd и Hangzhou TianMuShanPharmaceutical Enterprise Co Ltd, прибавившие 10,03 и 10,02 процента соответственно.

Сильнее всего в процентном выражении снизились бумаги Henan Oriental Silver Star Investment Co Ltd, подешевевшие на 10,01 процента, а также Ningxia Xinri Hengli Steel Wire RopeCo Ltd и Jiangsu New Energy Development Co Ltd, которые потеряли 9,94 и 9,76 процента соответственно.

Фондовый рынок Гонконга также завершил сегодняшние торги в минусе, так как ослабление китайской национальной валюты ударило по акциям авиакомпаний и привело к снижению спроса на активы в юанях.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng снизился на 0,4 процента до 28.010,86 пункта, а индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, потерял 0,5 процента, закрывшись на отметке 10.523,24 пункта.

Котирующиеся в Гонконге акции авиаперевозчиков, включая Air China, China Eastern Airlines и China Southern Airlines, упали в цене.

В лидерах роста среди компонентов Hang Seng оказались бумаги China Life Insurance Co Ltd, подорожавшие на 1,02 процента, а наибольшие потери понесли акции Want Want China Holdings Ltd, которые подешевели на 3,78 процента.