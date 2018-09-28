Последнее обновление: 28.09.2018 15:11

Рынки акций Китая и Гонконга выросли благодаря сообщениям о включении акций в индекс FTSE Russell

Фондовый рынок Китая завершил сессию пятницы ростом, демонстрируя положительную динамику вторую неделю подряд, благодаря сообщениям о возможном включении китайских акций в мировые индексы.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, поднялся на 1 процент до 3.438,86 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,1 процента, закрывшись на отметке 2.821,35 пункта.

Надежды на то, что китайские акции будут включены в основные мировые индексы помогли улучшить уверенность инвесторов. Индексный провайдер FTSE Russell сообщил в четверг о включении китайских акций в состав основных индексов с июня следующего года, в то время как оператор MSCI сообщил о возможности увеличения в четыре раза веса китайских акций в бенчмарке в следующем году.

Субиндекс финансового сектора CSI300 завершил сессию ростом на 1,17 процента, потребительский сектор поднялся на 0,99 процента, индекс сектора недвижимости опустился на 0,13 процента, а сектор здравоохранения повысился на 1,12 процента.

Гонконгские акции завершили сессию ростом благодаря ослаблению волнений о торговой войне, однако настроение инвесторов омрачается волнениями о состоянии экономики Китая.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng поднялся на 0,3 процента до 27.788,52 пункта, а индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге - на 0,7 процента, закрывшись на отметке 11.017,87 пункта.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Август 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Сентябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование