Рынки акций Китая и Гонконга выросли благодаря сообщениям о включении акций в индекс FTSE Russell

Фондовый рынок Китая завершил сессию пятницы ростом, демонстрируя положительную динамику вторую неделю подряд, благодаря сообщениям о возможном включении китайских акций в мировые индексы.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, поднялся на 1 процент до 3.438,86 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,1 процента, закрывшись на отметке 2.821,35 пункта.

Надежды на то, что китайские акции будут включены в основные мировые индексы помогли улучшить уверенность инвесторов. Индексный провайдер FTSE Russell сообщил в четверг о включении китайских акций в состав основных индексов с июня следующего года, в то время как оператор MSCI сообщил о возможности увеличения в четыре раза веса китайских акций в бенчмарке в следующем году.

Субиндекс финансового сектора CSI300 завершил сессию ростом на 1,17 процента, потребительский сектор поднялся на 0,99 процента, индекс сектора недвижимости опустился на 0,13 процента, а сектор здравоохранения повысился на 1,12 процента.

Гонконгские акции завершили сессию ростом благодаря ослаблению волнений о торговой войне, однако настроение инвесторов омрачается волнениями о состоянии экономики Китая.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng поднялся на 0,3 процента до 27.788,52 пункта, а индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге - на 0,7 процента, закрывшись на отметке 11.017,87 пункта.