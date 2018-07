Фондовые рынки Китая и Гонконга снизились вслед за акциями энергетических компаний

Фондовый рынок Китая завершил торги вторника на отрицательной территории, при этом ключевой индекс Шанхайской биржи снизился третью сессию подряд на фоне падения акций энергетических компаний вслед за ценами на нефть.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, опустился на 0,7 процента до 3.449,38 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite потерял 0,6 процента и закрылся на отметке 2.798,13 пункта.

Индекс, отслеживающий акции крупных энергетических компаний, упал на 2 процента.

Цены на нефть во вторник продолжили снижаться второй день подряд, в то время как беспокойство по поводу возможных перебоев в поставках ослабло и инвесторы сосредоточились на том, какой ущерб мировому экономическому росту может нанести усиливающийся торговый конфликт между Китаем и США.

Китай по-прежнему уверен в достижении целевого показателя экономического роста в 6,5 процента в 2018 году, несмотря на мнения о том, что стране грозит непростое второе полугодие из-за торгового спора с США, сообщило агентство государственного планирования во вторник.

Наибольший процентный рост в индексе Shanghai Composite показали акции Aurora Optoelectronics Co Ltd, которые подорожали на 10,08 процента, а также China Sports Industry Group Co Ltd и Nanjing Chemical Fibre Co Ltd, прибавившие по 10,04 процента.

Сильнее всего в процентном выражении снизились бумаги AnjiFoodstuff Co Ltd, подешевевшие на 10 процентов, а также Henan Oriental Silver Star Investment Co Ltd и Ningxia Xinri Hengli Steel Wire Rope Co Ltd, которые потеряли 10 и 9,99 процента соответственно.

Фондовые индексы Гонконга сегодня также снизились под давлением акций энергетических компаний.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng опустился на 1,3 процента до 28.181,68 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, потерял 1,1 процента, закрывшись на отметке 10.591,72 пункта.

Основные отраслевые индексы ушли в минус во главе с индексом энергетического сектора, который потерял 1,8 процента.