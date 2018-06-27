Рынки акций Китая и Гонконга снижаются из-за слабого юаня, торгового спора Китая и США

Рынок акций Китая продолжил распродажу на сессии среды. Акции “голубых фишек” упали до почти годовых минимумов из-за растущего беспокойства о будущем экономики страны на фоне торгового спора с США и снижения юаня.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, снизился на 2,1 процента до 3.459,26 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite потерял 1,1 процента, закрывшись на отметке 2.813,18 пункта.

Хотя президент США Дональд Трамп во вторник одобрил предложение министра финансов Стивена Мнучина о взвешенном подходе к ограничению инвестиций китайских компаний в технологические фирмы США, инвесторы сохраняют настороженность по поводу торговых отношений между двумя крупнейшими экономиками мира.

Внимание инвесторов было сосредоточено на экономическом прогнозе Китая. Статистика показала резкий рост прибыли китайских промышленных компаний в мае, однако результаты частного исследования о прибыли промышленных компаний были не такими обнадеживающими и указали на тревожную тенденцию, которая может оказать давление на экономический рост Китая.

Китайский юань снизился до психологически важной отметки 6,6 за американский доллар в среду, и хотя он отыграл часть потерь к середине сессии, многие инвесторы предполагают дальнейшее ослабление курса валюты на фоне продолжающегося торгового спора США и Китая.

Акции сектора воздушных перевозок продолжили снижение в среду, при этом ценные бумаги Air China, China Southern Airlines и China Eastern Airlines падают седьмую сессию подряд.

Биржа Гонконга снизилась до минимумов семи месяцев в среду, оказавшись под давлением слабого юаня, волнений об экономическом росте Китая и торгового спора между Вашингтоном и Пекином.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng опустился на 1,8 процента до 28.356,26 пункта, а индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, потерял 2,2 процента, закрывшись на отметке 10.879,17 пункта.