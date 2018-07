Китайские индексы выросли за счет банковского сектора, акции Гонконга в плюсе

Китайские акции выросли почти на 2 процента в пятницу благодаря подъему финансового сектора после сообщения в СМИ о том, что новые правила регулирования рынка управления активами окажутся не такими жесткими, как предполагалось.

Индекс крупнейших компаний, зарегистрированных на бирже в Шанхае и Шеньчжэне, CSI300 вырос на 1,9 процента до 3.492,89 пункта, индекс Shanghai Composite - на 2 процента до 2.829,27 пункта.

В ноябре Пекин обнародовал проект документа, ужесточающего нормы регулирования сферы управления активами в рамках борьбы с системными рисками, связанными с растущим сегментом теневого банкинга. Китайское издание 21st Century Business Herald сообщило в пятницу, что Пекин вскоре обнародует подробные правила для рынка банковских продуктов по управлению капиталом (WMPs), и указало на то, что новые нормы, возможно, окажутся не такими строгими, как ожидалось. Банковский сектор в результате вырос более чем на 4 процента.

Финансовый субиндекс CSI300 вырос на 3,79 процента, потребительский сектор - на 0,48 процента, индекс недвижимости - на 1,96 процента, субиндекс здравоохранения - на 0,36 процента.

Индекс Шэньчжэня прибавил 1,13 процента, а индекс ChiNext Composite, отслеживающий динамику акций стартапов, вырос на 1,23 процента.

Максимальный рост в процентном отношении среди компонентов Shanghai Composite показали акции Bank of Chengdu Co Ltd, Fujian Start Group Co Ltd и Shandong Huapeng Glass Co Ltd, подорожавшие на 10,06 процента.

В лидерах снижения оказались бумаги Hainan Airlines Holding Co Ltd, Hainan Airlines Holding Co Ltd и Ningxia Xinri Hengli Steel Wire Rope Co Ltd, которые сбавили 8,68-10,04 процента.

Гонконгские акции завершили торги в плюсе, копируя динамику китайских рынков.

Индекс Hang Seng прибавил 0,8 процента до 28.224,48 пункта, индекс China Enterprises вырос на 1,5 процента до 10.682,64 пункта.

Бюро Рейтер в Шанхае. Перевела Марина Боброва. Редактор Анастасия Тете