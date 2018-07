Рынок акций Китая продемонстрировал крупнейший недельный рост с июня 2016

Китайский фондовый рынок завершил торги пятницы смешанной динамикой, но показал сильнейший недельный рост за два года.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, поднялся на 0,4 процента до 3.492,69 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite потерял 0,2 процента, закрывшись на отметке 2.831,18 пункта.

Оба индекса продемонстрировали сильнейший недельный рост с июня 2016 года - индекс Shanghai Composite за неделю поднялся на 3,1 процента, а CSI300 - на 3,8 процента.

Китайский экспорт в июне вырос на 11,3 процента в годовом выражении, импорт увеличился на 14,1 процента. В целом реакция рынка на статистику была сдержанной.

Профицит торгового баланса Китая с США в июне достиг рекордного максимума, а темпы роста китайского экспорта в целом остались высокими, что может еще сильнее осложнить торговые отношения Пекина и Вашингтона.

Аналитики повысили прогноз экономического роста Китая на 2018 год, несмотря на рост торговой напряженности с США.

Наибольший процентный рост в индексе Shanghai Composite показали акции Veken Technology Co Ltd, Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd и Zhejiang Shengyang Science and Technology Co Ltd, поднявшись на примерно 10 процентов.

Сильнее всего в процентном выражении снизились бумаги Electric Co Ltd, Ningxia Xinri Hengli Steel Wire Rope Co Ltd и Shandong Jiangquan Industry Co Ltd, потерявшие 9,96-10,06 процента.

Гонконгские акции выросли вслед за другими азиатскими биржами. Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng поднялся на 0,2 процента до 28.525,44 пункта.