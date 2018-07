Dow, S&P 500 показали наибольший прирост более чем за месяц

Американский фондовый рынок закрыл торги понедельника в плюсе, при этом индексы Dow и S&P 500 показали наибольший прирост более чем за месяц на фоне укрепления акций банков в преддверии отчетов о прибыли, которые выйдут в конце текущей недели.

Акции промышленного и энергетического секторов, а также сектора второстепенных товаров и услуг существенно выросли, в то время как бумаги электроэнергетических и телекоммуникационных компаний оказались в лидерах падения.

Банковский индекс S&P набрал 2,7 процента, показав наибольший однодневный прирост с 26 марта. Финансовый индекс прибавил 2,3 процента.

Банки JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo &Co и Citigroup Inc должны отчитаться о результатах в пятницу, начав сезон отчетности за второй квартал.

Акции Caterpillar Inc подорожали на 4,1 процента, обеспечив поддержку индексу Dow. Промышленный сектор S&P подскочил на 1,8 процента.

Индекс Dow Jones закрыл сессию подъемом на 1,31 процента до 24.776,59 пункта, индекс S&P 500 - на 0,88 процента до 2.784,17 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,88 процента до 7.756,20 пункта.

Акции Twitter Inc существенно снизились после того, как газета Washington Post сообщила, что компания в мае и июне заблокировала более 70 миллионов поддельных аккаунтов, что, по мнению аналитиков, может отрицательно сказаться на росте числа пользователей.