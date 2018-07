Уолл-стрит выросла благодаря комментариям главы ФРС и корпоративным отчетам

Американский фондовый рынок вырос во вторник, при этом индекс Dow Jones завершил в плюсе четвертую сессию подряд благодаря оптимистичной оценке состояния экономики США главой Федрезерва Джеромом Пауэллом, а также хорошим отчетам компаний.

Экономика США находится на пороге “нескольких лет”, в течение которых рынок труда будет оставаться сильным, а инфляция - вблизи 2-процентного целевого уровня Федрезерва, говорится в докладе Пауэлла банковскому комитету Сената.

Тем временем в США продолжается сезон корпоративной отчетности за второй квартал, и прогнозы аналитиков становятся все оптимистичнее. Ожидается, что прибыль компаний, входящих в индекс S&P 500, выросла примерно на 21,2 процента в отчетный период, по данным Thomson Reuters I/B/E/S. В начале июля аналитики прогнозировали рост прибыли на 20,7 процента.

На момент закрытия Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones повысился на 0,22 процента до 25.119,89 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,40 процента до 2.809,55 пункта, индекс Nasdaq Composite прибавил 0,63 процента, поднявшись до 7.855,12 пункта.

Поддержку Nasdaq оказали акции Facebook Inc, материнской компании Google Alphabet Inc и Amazon.com Inc, которые достигли рекордных максимумов.

Семь из 11 основных отраслевых индексов S&P 500 завершили торги на положительной территории, при этом сырьевой и технологический секторы показали наиболее существенный рост.

Акции Johnson & Johnson подорожали на 3,5 процента, после того как многопрофильная компания отчиталась о превысивших прогнозы прибыли и выручке.

Бумаги Goldman Sachs подешевели на 0,2 процента, так как банк отчитался о более слабой, чем у некоторых конкурентов, выручке от торговых операций.

Акции Netflix восстановили позиции, прибавив в цене 5,2 процента после падения более чем на 14 процентов, после того как компания сообщила о не дотянувшем до прогнозов росте числа подписчиков.