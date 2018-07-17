Фонды сократили вложения в акции на фоне угрозы торговой войны - BAML

Фондовые менеджеры сократили вложения в акции до минимума с ноября 2016 года, а 60 процентов инвесторов считают торговую войну главной угрозой для рынков, показал июльский опрос Bank of America Merrill Lynch (BAML), обнародованный во вторник.

Опрос фондов с активами под управлением объемом $663 миллиарда показал, что чистый вес акций в портфелях менеджеров снизился на 14 процентных пунктов до 19 процентов overweight - минимума с момента избрания Дональда Трампа президентом США.

Большинство респондентов назвали главной угрозой для рынка торговую войну, а 19 процентов - ошибку при ужесточении политики Федрезервом или Европейским центробанком.

Трамп в последнее время усилил давление на ключевых торговых партнеров США, введя пошлины на китайские товары и пригрозив новыми, а также назвав ЕС “торговым врагом” Вашингтона.

Опрос проводился с 6 по 12 июля, сообщил BAML.

“Вложения в акции существенно снизились, а ожидания относительно роста и прибыли упали”, - сказал Майкл Хартнетт, главный инвестиционный стратег BAML.

В то же время инвесторы продолжили ставить на рост акций США, увеличив их долю в портфелях до 9 процентов overweight - максимума с февраля 2017 года. Чистый вес акций еврозоны, напротив, сократился до 12 процентов overweight - минимума с декабря 2016 года.

Чистый вес британских акций в портфелях вырос до 18 процентов underweight - максимума более чем за два года.