Уолл-стрит снизилась вслед за акциями Facebook и Apple

Американский фондовый рынок снизился под давлением акций Apple, Facebook и других технологических компаний в ходе укороченной сессии вторника в преддверии Дня независимости США.

Акции Facebook подешевели на 2,35 процента после сообщения газеты The Washington Post о расширении федерального расследования, начатого после скандала вокруг несанкционированного доступа британской компании Cambridge Analytica к данным пользователей соцсети.

Падение бумаг Facebook наряду с 1,7-процентным снижением акций Apple оказало давление на индекс технологического сектора S&P, который потерял 1,37 процента.

Энергетический сектор сумел удержать позиции, даже несмотря на то, что цены на нефть развернулись вниз вскоре после открытия рынка на фоне фиксации прибыли инвесторами.

Напряженность в торговых отношениях продолжает усиливаться с приближением сроков введения импортных пошлин - с 6 июля вступят в силу пошлины США на китайские товары стоимостью $34 миллиарда.

Акции American Airlines, United Continental и Delta Air Lines подешевели на 1-2,28 процента, после того как Deutsche Bank понизил их рейтинг, сообщив, что усиливающийся торговый спор между США и Китаем может отрицательно сказаться на финансовых результатах компаний.

На момент закрытия Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones опустился на 0,54 процента до 24.174,82 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,49 процента до 2.713,22 пункта, а индекс Nasdaq Composite потерял 0,86 процента, опустившись до 7.502,67 пункта.

Экономическая статистика, опубликованная во вторник, носит неоднозначный характер. Объем фабричных заказов в США неожиданно вырос в мае, свидетельствуя об укреплении производственного сектора, однако в сфере расходов предприятий на оборудование по-прежнему наблюдаются признаки замедления.