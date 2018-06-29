Уолл-стрит закрылась в плюсе при поддержке технологического, финансового секторов

Американский фондовый рынок закрылся ростом в четверг за счет восстановления технологического и других секторов после падения днем ранее, а также поскольку финансовый сектор прервал 13-дневное снижение.

Технологический сектор укрепился на 1,1 процента, обеспечив наибольшую поддержку индексу S&P 500. В лидерах роста среди компонентов сектора оказались бумаги Accenture PLC, которые подорожали на 5,9 процента, после того как консалтинговая компания отчиталась о превзошедших прогнозы квартальной выручке и прибыли.

Финансовый индекс S&P 500 вырос в преддверии результатов второго этапа стресс-теста Федрезерва США для банков и кредиторов.

Индекс Dow Jones закрыл сессию подъемом на 0,41 процента до 24.216,05 пункта, индекс S&P 500 - на 0,62 процента до 2.716,31 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,79 процента до 7.503,68 пункта.

Бумаги ряда сетей аптек и поставщиков лекарств снизились после того, как Amazon.com Inc сообщила, что купит онлайн-аптеку PillPack. Внедрение Amazon на фармацевтический рынок может стать препятствием для его основных игроков. Акции Amazon выросли на 2,5 процента.

Бумаги Boots Alliance Inc, уже находившиеся под давлением после результатов компании за третий квартал, упали на 9,9 процента.

Акции CVS Health Corp снизились на 6,1 процента, Rite Aid Corp - на 11,1 процента, а Express Scripts Holding Co - на 1,4 процента.