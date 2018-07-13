Уолл-стрит выросла за счет подъема технологического, промышленного сектора

Основные индексы США выросли в четверг после того, как акции некоторых крупных технологических компаний достигли рекордных пиков, а промышленный сектор восстановил потери, спровоцированные опасениями о торговле.

Акции CA Inc подскочили на 18,7 процента после того, как производитель чипов Broadcom сообщил, что купит разработчика ПО за $18,9 миллиарда. Бумаги Broadcom упали на 13,7 процента.

Бумаги Facebook, Microsoft и Amazon достигли исторических пиков, акции Apple и Alphabet также подорожали, поддержав индексы S&P 500 и Nasdaq.

Техсектор прибавил 1,8 процента, промышленный сектор S&P вырос на 1,1 процента. Индекс здравоохранения также прибавил около 1,1 процента.

США во вторник пригрозили ввести новые пошлины на китайские товары стоимостью $200 миллиардов. Китай в четверг сообщил, что Вашингтон и Пекин пока не обсуждали возобновление переговоров, повторив, что не хочет торговой войны, но готов бороться в случае необходимости.

Бумаги Boeing и Caterpillar, по которым сильно ударил торговый спор Китая и США, в четверг прибавили более 1 процента.

Индекс Dow Jones вырос на 0,91 процента до 24.924,89 пункта, индекс S&P 500 - на 0,87 процента до 2.798,29 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 1,39 процента до 7.823,92 пункта.

Рыночная стоимость Microsoft, акции которой подорожали на 2,2 процента до $104,19, впервые превысила $800 миллиардов.

В пятницу в центре внимания инвесторов окажутся финансовые результаты компаний - отчеты опубликуют несколько крупных банков Уолл-стрит, включая JPMorgan Chase.