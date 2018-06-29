Уолл-стрит растет благодаря Nike и акциям финсектора

Фондовые индексы США повышаются в начале торгов пятницы на фоне подъема бумаг Nike, отчитавшейся о хороших финансовых результатах, и роста банковских акций, после того как кредиторы прошли стресс-тесты Федрезерва.

Акции Nike подскочили на 11,7 процента до рекордного максимума, после того как производитель спорттоваров сообщил, что вернулся к росту продаж в Северной Америке и обнародовал оптимистичный прогноз.

Индекс финансового сектора S&P, который в четверг прервал 13-дневную череду снижений, вырос на 1,45 процента, так как американские кредиторы преодолели второй этап ежегодных стресс-тестов ФРС.

Акции Wells Fargo прибавили в цене 5,2 процента, Citigroup - 2 процента, Bank of America и JPMorgan - примерно по 1 проценту.

Поддержку финансовому сектору также оказали вышедшие в пятницу данные министерства торговли, согласно которым личные расходы населения США в мае увеличились на 0,2 процента в месячном исчислении, впервые за шесть лет достигнув целевого ориентира ФРС.

К 17.43 индекс Dow Jones поднялся на 1,02 процента до 24.462,20 пункта, индекс S&P 500 - на 0,83 процента до 2.738,98 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,76 процента до 7.561,05 пункта.

Большинство основных отраслевых индексов S&P 500 торгуются на положительной территории, при этом индекс энергетического сектора вырос на 1,46 процента вслед за ценами на нефть.