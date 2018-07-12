Уолл-стрит прервала четырехдневное ралли из-за угроз США о пошлинах

Фондовые индексы США снизились в среду, прервав четырехдневную череду повышений, в связи с угрозами Вашингтона ввести пошлины на дополнительный перечень товаров из Китая стоимостью $200 миллиардов, а также резким падением цен на нефть, оказавшим давление на акции энергетического сектора.

Американские чиновники во вторник опубликовали перечень из нескольких тысяч наименований китайских товаров, которые администрация президента США Дональда Трампа хочет обложить пошлинами. Пекин пригрозил ответными мерами.

Акции компаний промышленного сектора, включая Boeing, 3M и Caterpillar, которые сильно пострадали в последние дни на фоне торгового спора США и Китая, оказали наибольшее давление на индекс Dow.

Сырьевой сектор, снизившийся на 1,7 процента, также оказал негативное влияние на рынок, при этом бумаги Freeport-McMoRan подешевели на 3,9 процента из-за падения цен на медь до минимума примерно за год.

Инвесторы говорят, что опасения о торговой войне могут отойти на второй план, в то время как внимание все больше переключается на отчетность компаний за второй квартал. Результаты JPMorgan Chase и других крупных банков будут опубликованы уже в пятницу.

Согласно прогнозам аналитиков, компании, входящие в индекс S&P 500, отчитаются о росте прибыли во втором квартале примерно на 21 процент, свидетельствуют данные Рейтер.

На момент закрытия Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones опустился на 0,88 процента до 24.700,45 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,71 процента до 2.774,02 пункта, а индекс Nasdaq Composite потерял 0,55 процента, опустившись до 7.716,61 пункта.

Индекс энергетического сектора S&P 500 потерял 2,2 процента, оказавшись в лидерах падения среди основных отраслевых индексов, на фоне существенного снижения цен на нефть, спровоцированного новостями из Ливии и обострением торгового конфликта США и Китая.

Сектор коммунальных услуг - единственный, который закрылся на положительной территории, прибавив 0,9 процента.

Акции 21st Century Fox подешевели на 4 процента после того, как компания сообщила, что увеличила размер предложения о покупке британской Sky, перебив предложение Comcast. Бумаги Comcast выросли в цене на 1,3 процента.