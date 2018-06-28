Уолл-стрит снизилась из-за возобновившегося беспокойства о торговом споре США и Китая

Американский фондовый рынок снизился по итогам торгов среды, растеряв завоевания начала сессии, на фоне возобновившейся неопределенности вокруг позиции США в отношении инвестиций Китая в американские технологические компании.

При открытии рынка основные индексы Уолл-стрит повысились, поскольку президент США Дональд Трамп сообщил, что будет использовать усиленный метод проверки безопасности, чтобы воспрепятствовать угрозам, связанным с китайскими инвестициями в технологии страны, вместо введения ограничений непосредственно в отношении Китая.

Инвесторы восприняли это решение как признак смягчения подхода Вашингтона к ограничению иностранных инвестиций. Ранее сообщалось, что Минфин США разрабатывает ограничения, которые заблокируют Китаю возможность покупки американских компаний, занимающихся “промышленно важными технологиями”.

Однако позднее в среду главный экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу сказал в интервью Fox Business Network, что объявленные Трампом планы не означают смягчения позиции в отношении Китая.

Индекс технологического сектора S&P 500 снизился на 1,5 процента, оказав наибольшее давление на основной индекс. Еще большее снижение продемонстрировали акции производителей микросхем, которые получают значительную часть выручки от операций в Китае. Филадельфийский индекс полупроводников упал на 2,5 процента.

Давление на акции, в частности, оказало укрепление доллара США. Рост цен на нефть до максимума за более чем три года подтолкнул индекс энергетического сектора S&P 500 вверх на 1,3 процента, но некоторые инвесторы говорят, что это может отрицательно повлиять на другие секторы.

На момент закрытия Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones опустился на 0,68 процента до 24.117,59 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,86 процента до 2.699,63 пункта, а индекс Nasdaq Composite потерял 1,54 процента, опустившись до 7.445,09 пункта.

Акции Conagra Brands Inc подешевели на 7,3 процента после того, как компания сообщила о намерении купить Pinnacle Foods Inc примерно за $8,1 миллиарда. Цена бумаг Pinnacle Foods снизилась на 4,3 процента после объявления о сделке.