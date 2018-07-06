Уолл-стрит выросла на фоне оптимизма о торговых отношениях США и ЕС

Основные индексы США выросли в четверг на фоне оптимизма инвесторов в связи с сообщениями о том, что Вашингтон и Евросоюз могут договориться об отказе от пошлин на импорт автомобилей.

Канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что поддержит снижение пошлин ЕС на импорт американских машин. Источник в отрасли сообщил Рейтер, что посол США в Германии Ричард Гренелл сказал руководителям немецких автомобильных компаний, что американский президент Дональд Трамп может отказаться от угрозы введения тарифов на импорт европейских машин, если ЕС также отменит пошлины на американские автомобили.

Протокол июньского заседания ФРС, опубликованный в четверг, показал, что чиновники регулятора уверены в укреплении американской экономики и дальнейшем подъеме ставок.

Индекс Dow Jones поднялся на 0,75 процента до 24.356,74 пункта, индекс S&P 500 - на 0,86 процента до 2.736,61 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 1,12 процента до 7.586,43 пункта.

Акции производителя чипов Qorvo Inc выросли на 5,7 процента после того, как аналитики KeyBanc повысили их рейтинг из-за хорошего спроса на смартфоны в Китае и стабилизации продаж iPhone.

Бумаги Micron Technology Inc подорожали на 2,6 процента после того, как компания сообщила, что ее квартальная выручка лишь незначительно пострадает из-за временного частичного запрета продаж продукции фирмы в Китае.

В пятницу министерство труда США опубликует июньскую трудовую статистику. Данные компании Automatic Data Processing Inc. в четверг показали, что число рабочих мест в частном секторе США в июне выросло на 177.000 после увеличения на пересмотренные 189.000 в предыдущем месяце.