Рынки акций Европы в плюсе на фоне надежд на смягчение позиции США в отношении торговли

Европейские фондовые рынки начали торги четверга положительной динамикой индексов, поскольку надежда на смягчение риторики США в вопросах торговли стимулировала подъем бумаг автопроизводителей, однако инвесторы сохраняли осторожность, ожидая вступления в силу пошлин Вашингтона на импорт китайской продукции.

К 10.54 панъевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,39 процента, немецкий DAX набрал 0,99 процента, французский CAC 40 - 0,67 процента, а британский FTSE 100 - 0,29 процента.

Европейские акции торгуются в узком диапазоне на этой неделе в ожидании начала действия пошлин, которые должны вступить в силу в пятницу.

Акции секторов, которые подверглись наибольшему давлению из-за неопределенности в отношении торгового спора США и Китая, сумели укрепиться в четверг: бумаги горно-металлургических компаний прибавили 1,67 процента, автомобильный сектор подскочил на 3,27 процента, а акции банков - на 0,89 процента.

Акции немецких автопроизводителей Daimler, Porsche и Volkswagen вышли в лидеры среди компонентов индекса STOXX, набрав от 3,5 до 4,3 процента, после сообщения о том, что США могут отказаться от введения пошлин на импорт автомобилей из ЕС.

Технологический сектор, который подвергся давлению в ходе предыдущих торгов после того, как китайский суд запретил американской компании Micron продажу микросхем на территории КНР, отыграл потери и вырос почти на 1 процент.

Акции Sodexo подорожали на 6,85 процента, так как компания подтвердила годовой прогноз, хоть и сообщила о замедлении роста продаж в третьем квартале.