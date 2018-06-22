Акции Европы выросли за счет финансового сектора, хороших экономических данных

Европейские акции выросли в пятницу на фоне подъема финансового сектора и превысивших прогнозы экономических данных из Франции.

Надпись "Франкфуртская фондовая биржа" на фоне табло с динамикой немецкого индекса DAX, 15 января 2015 года. REUTERS/Kai Pfaffenbach

В то же время панъевропейский индекс STOXX 600 и индекс “голубых фишек” еврозоны могут показать рекордное за три месяца недельное снижение на фоне опасений о торговой войне.

Рост деловой активности во Франции в июне превысил прогнозы, поскольку уверенный подъем в секторе услуг компенсировал слабые показатели производственного сектора.

К 10.55 индекс STOXX вырос на 0,4 процента, немецкий DAX - на 0,3 процента.

Банковский индекс прибавил 1 процент после того, как 35 крупнейших кредиторов США преодолели первый этап ежегодного стресс-теста Федрезерва. Американские “дочки” Deutsche Bank, Credit Suisse и UBS выполнили требования к минимальному уровню капитала.

Тем не менее страхи о торговле продолжили оказывать влияние на рынок.

Автосектор продолжил снижение, потеряв 0,2 процента. В четверг акции автопроизводителей резко подешевели после того, как Daimler предупредила, что китайские пошлины на импорт автомобилей из США ударят по ее прибыли.

Акции BPER Banca подорожали на 7 процентов после того, как итальянская финансовая компания Unipol увеличила свою долю в региональном кредиторе.

Хелен Рид. Перевела Марина Боброва. Редактор Антон Колодяжный