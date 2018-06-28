Европейские фондовые индикаторы снижаются сегодня

В четверг фондовые индексы стран Западной Европы возобновили снижение вслед за азиатскими рынками, поскольку инвесторы пытаются осознать колебания американской стратегии в отношении Китая.

Во вторник Белый дом заявил о возможности менее масштабных и всеобъемлющих ограничений на китайские инвестиции в США. А в среду советник президента США по экономике Лоуренс Кадлоу подчеркнул, что решение отказаться от более жесткого подхода к торговым ограничениям не означает смягчение позиции в отношении Китая.

В четверг и пятницу рынок ждет обсуждения вопросов выхода Великобритании из Европейского союза (Brexit) и бюджета ЕС на саммите глав государств и правительств блока в Брюсселе.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился к 12:25 на 0,4%, до 378,49 пункта. Технологические и горнодобывающие компании стали лидерами снижения.

Британский FTSE 100 потерял 0,2%, как и французский CAC 40, германский DAX и итальянский FTSE упали на 0,5%, испанский IBEX 35 - на 0,7%.

Инфляция в Испании усилилась в июне до максимума за 14 месяцев из-за роста цен на нефть и бензин. Потребительские цены, рассчитанные по стандартам Евросоюза, выросли на 2,3% в годовом выражении после подъема на 2,1% в мае, свидетельствуют предварительные данные Испанского статистического института (INE). Темпы повышения совпали с консенсус-прогнозом аналитиков.

В Италии инфляция также ускорилась до максимума более чем за год - 1,4% в июне против 1% в мае, тогда как аналитики в среднем рассчитывали на 1,3%.

Позднее в четверг будут обнародованы предварительные данные о динамике потребительских цен в Германии.

Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в июне опустился до 112,3 пункта по сравнению со 112,5 пункта в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Европейской комиссии. Эксперты в среднем ожидали более значительного падения - до 112 пункта.

Курс акций шведского ритейлера H&M вырос на 1,6% на торгах в Стокгольме, несмотря на слабую отчетность. Прибыль компании во 2-м финквартале упала на 21% из-за нераспроданных запасов одежды, которые H&M объясняет несбалансированностью ассортимента и перебоями в поставках на ключевых рынках.

Цена бумаг Air France-KLM, которая уже второй месяц не может найти нового CEO, упала на 1,7% на торгах в Париже. Министр транспорта Франции Элизабет Борн в четверг назвала компанию менее конкурентоспособной, чем другие крупные европейские перевозчики, отметив, что Air France-KLM предстоит решить серьезные проблемы.

Рыночная стоимость британского оператора пабов Greene King Plc рухнула на 6,2%. Компания сообщила о сокращении скорректированной доналоговой прибыли в прошлом фингоду на 11% и предупредила о сохранении неблагоприятной конъюнктуры из-за Brexit.

Цена бумаг крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP уменьшилась на 0,8% на торгах в Лондоне, Glencore - на 1,5%, Antofagasta - на 1%.