Европейские рынки акций слабо растут на статданных и корпоративной отчетности

Фондовые индексы стран Западной Европы умеренно восстанавливаются в четверг после рекордного за две недели падения в среду, инвесторы оценивают корпоративные новости и статданные из еврозоны.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос к 12:31 мск на 0,41%, до 382,98 пункта.

Британский FTSE 100 увеличился на 0,65%, французский CAC 40 - на 0,38%, германский DAX - на 0,33%. Испанский IBEX 35 прибавил 0,07%, итальянский FTSE MIB - 0,33%.

Накануне европейские индексы упали на заявлениях властей США о том, что они готовятся к введению пошлин на импорт китайских товаров на общую сумму $200 млрд в год. Однако вечером в среду СМИ сообщили, что представители Вашингтона и Пекина открыты для возобновления переговоров, которые могут увенчаться двусторонним соглашением и положить конец торговым спорам.

"Вчера американские и европейские акции опустились вслед за азиатскими в ответ на предложение Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины, - говорят аналитики Daiwa Capital. - Однако сегодня инвесторы заняли более позитивную позицию по вопросу о возможном разрешении конфликта".

В четверг Федеральное статистическое управление Германии (Destatis) сообщило, что потребительские цены в стране, рассчитанные по стандартам Европейского союза, увеличились в июне на 2,1% в годовом выражении и выросли на 0,1% к предыдущему месяцу.

В мае годовая инфляция составляла 2,2%, месячная - 0,6%.

Тем временем во Франции потребительские цены в июне выросли на 2,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В мае была зафиксирована аналогичная инфляция, и тот показатель стал рекордным с августа 2012 года.

Кроме того, объем промышленного производства в еврозоне в мае повысился на 1,3% относительно апреля и на 2,4% относительно мая 2017 года. Эксперты ожидали роста первого показателя на 1,2%, второго - на 2,4%.

Акции британского телевизионного гиганта Sky Plc подорожали на 2,3%. Американская Comcast увеличила сумму, которую она предлагает за покупку Sky, на 18%, до $34 млрд.

Эта сумма на 5% выше, чем предложенная накануне 21st Century Fox Inc.

Цена бумаг PSA Peugeot Citroen снизилась на 0,7%, хотя французская автомобилестроительная группа отчиталась о росте продаж автомобилей в первом полугодии 2018 года на 38,1% - до рекордных 2,18 млн.

Котировки акций германского производителя упаковки для лекарств Gerresheimer AG подскочили на 9% на фоне сильной отчетности.