Последнее обновление: 13.07.2018 12:34

Акции Европы выросли на фоне оптимизма в отношении отчетов компаний

Европейские акции выросли в начале торгов пятницы и готовились завершить в плюсе вторую неделю кряду на фоне ослабления страхов о полномасштабной торговой войне и усиления оптимизма в отношении начавшегося сезона отчетности.

К 11.04 панъевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,4 процента на фоне подъема целого ряда секторов, включая промышленный, технологических и финансовый.

Акции британской рекрутинговой компании Hays подорожали на 5,1 процента после того, как фирма сообщила, что ее годовая операционная прибыль превысит прогнозы рынка.

В то же время бумаги швейцарской GAM Holding сбавили 9,8 процента после того, как инвесткомпания сообщила, что отразит в балансе списание в связи с обесцениванием активов в размере около 59 миллионов швейцарских франков.

Акции бельгийских телекоммуникационных компаний снизились в связи с намерениями правительства страны создать на рынке пространство для четвертого оператора мобильной связи.

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