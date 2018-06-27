Страх торговой войны давит на акции европейских банков и автомобильный сектор

Страх роста барьеров в мировой торговле оказывает давление на европейские фондовые индексы в среду за неимением каких-либо значимых корпоративных и экономических новостей, которые были бы способны дать передышку рынкам, обеспокоенным усилением протекционизма.

Панъевропейский индекс STOXX 600 опустился на 0,7 процента к 11.45, достигнув минимальной отметки с 12 апреля.

Худшую динамику демонстрирует банковский сектор, снизившийся на 1,5 процента.

Автомобильный сектор потерял около 1 процента и подтолкнул немецкий индекс DAX вниз на 0,7 процента на фоне падения акций BMW, Volkswagen и Daimler.

Энергетический сектор между тем несколько ограничивает потери рынка, поднявшись на 0,6 процента благодаря росту цен на нефть за счет сокращения добычи в Ливии и Канаде, а также на фоне давления США на импортеров иранского сырья.

Ввиду отсутствия каких-либо значимых корпоративных и экономических новостей влияние на ход торгов в Европе оказывают рекомендации брокерских компаний. Акции Imerys подскочили в цене на 3,7 процента, оказавшись в лидерах роста среди компонентов STOXX 600, после того как аналитики Exane BNP Paribas повысили рейтинг бумаг компании, занимающейся добычей и переработкой минералов, с “нейтрального” до “лучше рынка”.

Бумаги французской Rubis, специализирующейся на хранении и распределении бензина и других видов топлива, подешевели на 5,6 процента, так как Berenberg понизил рекомендацию по акциям компании до “держать” с “покупать”.