Рынки акций Европы в плюсе вопреки беспокойству о торговой войне

Европейские фондовые рынки открыли ростом торги пятницы вопреки усиливающимся торговым разногласиям США и Китая на фоне вступления в силу американских пошлин на импорт товаров из КНР и ответных мер Пекина.

К 11.12 панъевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,23 процента, британский FTSE 100 - на 0,12 процента, французский CAC 40 - на 0,25 процента, а немецкий DAX - на 0,01 процента.

Китайский фондовый рынок также вырос в конце торгов, отыграв потери начала сессии.

По мнению стратега Makor Capital Markets Стефан Барбье де ля Сэрр, многие инвесторы все еще хотят верить, что противостояние США и Китая - это переговорный прием американского президента Дональда Трампа, и что самый худший сценарий, предусматривающий падение мировой торговли и ВВП, вряд ли будет воплощен в жизнь.

В аутсайдерах рынка оказались бумаги британской Inmarsat, которые снизились почти на 10 процентов после того, как компания отвергла предложение о поглощении, сделанное Echostar.

Наибольший рост в процентном исчислении среди прочих показали акции Thyssenkrupp, набравшие 2,47 процента, поскольку глава немецкой компании предложил уйти в отставку на фоне растущего давления инвесторов, призывающих к более радикальной реструктуризации.