Акции Европы выросли на фоне оптимизма о глобальной экономике

Европейские акции выросли в начале торгов понедельника на фоне оптимизма в связи с продолжающимся укреплением глобальной экономики, несмотря на торговый спор США и Китая и усиление разногласий внутри британского правительства вокруг Brexit.

К 11.44 панъевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,5 процента, британский FTSE 100 прибавил 0,15 процента.

Хорошая трудовая статистика США, опубликованная в пятницу, поддержала настроения инвесторов, которые пока не отмечают замедления роста экономики в связи с возникновением торговых барьеров.

“Вступление в силу импортных пошлин - не новость, рынок больше месяца знал об этом, и пока условия для финансового роста остаются благоприятными, позволяя рынкам расти”, - сообщили аналитики London Capital Group.

“Настроения могут остаться устойчивыми, пока мы не увидим серьезных свидетельств того, что эта торговая напряженность приводит к ухудшению экономических данных, особенно в Китае”.

Некоторые инвесторы посчитали, что отставка британского министра Дэвида Дэвиса, ответственного за Brexit, может способствовать более мягкому выходу Британии из ЕС. Дэвис объявил о своей отставке накануне из-за разногласий вокруг плана Brexit.

Акции BHP Billiton выросли на 1,9 процента на фоне слухов о том, что BP предложила купить сланцевые активы горнорудной компании. Бумаги BP подешевели на 0,9 процента.

Акции Air France KLM подорожали на 7,6 процента после того, как авиакомпания сообщила о росте пассажирских перевозок в июне.